Rote Karte gegen Hoffenheim-Profi Geiger erhitzt Gemüter - Hoeneß kritisiert: "Harte Auslegung"

Die TSG Hoffenheim muss nach mehreren Wochen corona-bedingter Ausfälle im Team nun auch auf Mittelfeldspieler Dennis Geiger verzichten – zumindest in der Bundesliga . Der 22 Jahre alte Profi war beim 1:1 (1:0) der TSG beim 1. FSV Mainz 05 in der 80. Minute nach einem überharten taktischen Foul gegen Stürmer Karim Onisiwo von Schiedsrichter Sascha Stegemann mit Rot vom Platz gestellt worden. Geigers Trainer Sebastian Hoeneß wollte nach Abpfiff diese Entscheidung nicht als falsch bewerten, haderte aber dennoch und bezeichnete sie als "harte Auslegung" der Regeln.

Sein Spieler habe Onisiwo "einen Gehfehler" geben wollen und wegen des hohen Tempos in der Spielsituation habe das Foul an Dynamik gewonnen. Geiger hatte Onisiwo im vollen Lauf und ohne eine Chance noch an den Ball zu kommen von hinten in die Beine getreten und den Österreicher so zu Fall gebracht. danach war ein Streit zwischen den Trainerbänken und den Spielern auf dem Platz ausgebrochen. Sein Scharmützel mit Mainz-Coach Jan-Moritz Lichte wollte Hoeneß allerdings nicht zu hoch hängen und von einer Eskalation nichts wissen. "Da waren Emotionen drin, aber dann gehört sich auch der Handschlag danach, finde ich", erklärte er.