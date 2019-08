Slaven Bilic sieht erste Rote Karte für einen Trainer: Ex-Bundesliga-Profi fliegt in England vom Platz

Er ist bekannt als ein Coach, der durchaus mal aus der Haut fahren kann, wenn er sich beziehungsweise seine Mannschaft ungerecht behandelt fühlt. Nun hat Slaven Bilic, der in den 90ern für den Karlsruher SC auflief, dafür seine Quittung bekommen - in Form des ersten Platzverweises für einen Trainer in der Geschichte des Profifußballs.

Der aktuelle Trainer des englischen Zweitligisten West Bromwich Albion kassierte im Championship-Spiel gegen Derby County (1:1) eine Gelb-Rote-Karte. Was war passiert? Die erste Verwarnung musste der Kroate bereits in der ersten Halbzeit hinnehmen, als er sich aus Sicht des Schiedsrichters etwas zu lautstark wegen eines Elfmeters gegen sein Team echauffiert hatte.

Kurz vor dem Abpfiff beschwerte sich Bilic dann erneut, was die zweite Gelbe Karte und damit folgerichtig die Ampel-Karte zur Folge hatte. In der Bundesliga war Paderborn-Coach Steffen Baumgart am Samstag der erste, der mit Gelb verwarnt wurde.

Slaven Bilic: "So bin ich eben"

Die letzten Minuten der Partie musste der 50-jährige Bilic von der Tribüne aus verfolgen. Laut Sport1 soll er nach dem 1:1-Remis seiner Mannschaft eingeräumt haben, sich am Spielfeldrand in Zukunft ruhiger verhalten zu müssen. Gleichwohl machte Bilic aber auch keinen Hehl aus seinem Temperament: "So bin ich eben." Zudem könne er nicht verstehen, weshalb er seine Meinung nicht sagen dürfe.

Slaven Bilic bestritt zwischen 1993 und 1996 66 Bundesligaspiele für den Karlsruher SC und war in England für West Ham United und den FC Everton aktiv. Von 2006 bis 2012 betreute der Kroate die Nationalmannschaft seines Heimatlandes, ehe es ihn über die Stationen Lokomotive Moskau, Besiktas Istanbul, West Ham und Ittihad FC (Saudi-Arabien) zu West Brom.

