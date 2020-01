Ärger um Rote Karte gegen Uwe Gensheimer: DHB-Kapitän zum Start der Handball-EM vom Feld gestellt

Unglücklicher hätte die Handball-Europameisterschaft 2020 in Österreich, Schweden und Norwegen für Uwe Gensheimer nicht starten können. Der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft hat gegen Holland die Rote Karte gesehen und musste damit den Rest des Spiels von der Tribüne aus verfolgen. Der Linksaußen hatte Mitte des ersten Spielabschnitts den holländischen Keeper Bart Ravensbergen bei einem Siebenmeter mit dem Ball am Kopf getroffen. Im Netz herrscht eine geteilte Meinung über die Disqualifikation Gensheimers.

Trainer Christian Prokop hat sich auf 16 DHB-Spieler festgelegt, mit denen er in die Handball-EM 2020 starten wird. Der SPORT BUZZER stellt die Mannschaft vor. ©

Was war passiert? Beim Stand von 10:5 für die deutsche Nationalmannschaft tritt Gensheimer, wie üblich zum Siebenmeter an. Nachdem der 33 Jahre alte Spieler des Bundesliga-Klubs Rhein-Neckar-Löwen zuvor bereits einen Strafwurf verwandelt und einen anderen vergeben hatte, wollte der deutsche Star wohl genauer zielen. Allerdings traf Gensheimer mit seinem Wurf den Holland-Keeper Ravensbergen direkt am Auge. Der Schlussmann musste behandelt werden. Nach Betrachtung der TV-Bilder entscheidet das Schiedsrichter-Gespann auf Rot für "Gense". Anders als im Fußball wird er nach dem Vergehen allerdings nicht über das Spiel hinaus gesperrt.