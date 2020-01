Rote Karte gegen Uwe Gensheimer: So reagieren der DHB-Kapitän und Trainer Christian Prokop

Nach Meinung von ZDF -Experte und Ex-Spieler Sven-Sören Christophersen war die Rote Karte gegen Handball-Star Gensheimer gerechtfertigt. "Die Schiedsrichter haben die Situation beim Siebenmeter so bewertet, dass sich der Torwart sich nicht bewegt hat. Wenn sie das so bewerten, haben sie die Möglichkeit, den Spieler mit Rot rauszustellen. Das ist hier der Fall gewesen", erklärte der ehemalige Spieler des TSV Burgdorf-Hannover. DHB-Teammanager Oliver Roggisch bezeichnete die Entscheidung ebenfalls als "richtig".

Dem schloss sich auch Bundestrainer Prokop an. Der Trainer des WM-Vierten von 2018 hatte jedoch nach der Roten Karte einen "Bruch" im Spiel der eigenen Mannschaft ausgemacht. Zum Zeitpunkt des Gensheimer-Feldverweises lag die deutsche Auswahl mit 10:5 vorn. Danach kamen die Holländer wieder näher ran. "Daran haben wir bis Mitte der zweiten Halbzeit geknabbert", sagte der Bundestrainer. "Die Niederländer haben ihre Chance gesehen. Und das ist in so einem Spiel das Problem, wenn man aus der Balance gebracht wird." Am Ende sicherte sich Deutschland trotz Gensheimer-Rot den Sieg. "Jetzt kann ich zum Glück wieder locker sein", sagte der deutsche Handball-Profi erleichtert.