"Untypisches Fallen": Strafmaß für Rote Karten von Jarzombek und Kowohl steht fest

Schiedsrichter Johannes Häufler (Hannover 96) zeigte sowohl Jarzombek und Kowohl, als auch Koldingens Keeper Marc Ebeling die Rote Karte, über dessen Strafmaß das Verbandssportgericht des Niedersächsischen Fußballverbandes nun in Barsinghausen entscheiden musste.

Gerichtsverhandlung dauert zweieinhalb Stunden

Die Beweisaufnahme, bei der alle Beteiligten noch einmal die Möglichkeit hatten, ihre Sicht der Dinge darzulegen, und die anschließende Urteilsfindung des vorsitzenden Richters Jörg Firus sowie seinen Kollegen Nikolai Sauer und Johannes Budde dauerte insgesamt zweieinhalb Stunden.

Das Ergebnis: sechs Wochen Sperre für Jarzombek und Kowohl sowie vier Wochen für Ebeling, der seine Strafe damit bereits am zurückliegenden Samstag abgesessen hat. Kowohl fehlt den Egestorfern damit noch im Oberliga-Punktspiel am Sonntag beim MTV Eintracht Celle, wäre in der dritten Partie des Jahres, am 1. März zu Hause gegen den FC Hagen/Uthlede, wieder spielberechtigt.

"Untypisches Fallen"

Dass Kowohl nicht am Vorgeschehen beteiligt war sowie Jarzombeks Verletzung habe sich bei der Urteilsfindung zu seinen Lasten ausgewirkt, berichtete Firus. "Zu seinen Gunsten haben wir dagegen den Umstand einbezogen, dass die Intensität des Stoßes eher dem mittlerem Bereich zuzuordnen ist, der Spieler sein Fehlverhalten umfänglich eingeräumt hat und zudem bemüht war, den verletzten Spieler noch am gleichen Tage im Krankenhaus aufzusuchen und auch danach um einen Kontakt mit dem Spieler Jarzombek bemüht war. Schließlich war zu seinen Gunsten auch zu berücksichtigen, dass das Fallen infolge des Sturzes nicht notwendig zu einem Kontakt des Kopfes mit der Bande führen musste. Denn regelmäßig stützt sich ein Spieler, der von hinten gestoßen wird und infolge des Stoßes sein Gleichgewicht verliert, mit beiden Händen auf dem Boden ab. Die vom Sportgericht in Augenschein genommenen Videoaufnahmen deuten aber auf ein eher untypisches Fallen hin."

"Alles andere ist privat"

"Ich bin froh, dass wir zeitnah wieder spielen können, und das ist sportlich das Wichtigste", sagte Koldingens Spielertrainer. Ob die Vorfälle unter Umständen weitere Gerichte beschäftigen werden, wollte Jarzombek nicht kommentieren. "Was da gestern in diesem komischen Raum stattgefunden hat, bleibt in diesem Raum, und alles andere ist privat", sagt der 34-Jährige. "Ich kann nur sagen, dass es mir den Umständen entsprechend gut geht, ich immer noch Kopfschmerzen habe und ich seit letzter Woche wieder arbeiten gehe."