Rote Teufel vs. Rote Bullen: Reicht RB Leipzigs Leistung gegen Hertha in Manchester?

Leipzig. Mit dem 2:1-Sieg gegen Hertha BSC hat RB Leipzig ein Stück Vereinsgeschichte geschrieben. Zum ersten Mal holten die Roten Bullen in den ersten drei Heimspielen drei Siege. Aber: Nicht alles war Gold, was da glänzte im Duell mit der Alten Dame aus der Hauptstadt. Ein Beispiel: Das Angriffstrio Forsberg-Sörloth-Kluivert offenbarte bei seiner Premiere noch Abstimmungsbedarf. Besonders der Norweger fand noch zu wenig ins Spiel. Am Mittwoch treten die Messestädter nun in der Champions League bei Manchester United an. Wird eine Leistung wie gegen die Berliner gegen den Traditionsclub von der Insel zu etwas Zählbarem reichen?