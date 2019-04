Die Roten in Noten: So waren die 96-Spieler gegen Gladbach in Form 

Es ist inzwischen zur Gewohnheit geworden: Hannover 96 verkauft sich ordentlich - und verliert trotzdem. So auch am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Lange Zeit gestaltete die Doll-Elf das Spiel offen, doch am Ende jubelten wieder die anderen. Die Fohlenelf siegte durch ein von Tor von Raffael mit 1:0 in der HDI Arena.

Einsatz und Wille haben bei 96 in jedem Fall gestimmt, doch in der Offensive fehlte wie so oft die Durchschlagskraft. Bei uns gibt es - wie gewohnt - die Einzelkritik der 96-Profis.