Die Roten in Noten: So waren die Spieler von Hannover 96 gegen den HSV drauf!

Perfektes Fußballwetter, eine ausverkaufte HDI-Arena - aber nur fast das richtige Ergebnis. Schöner hätte der Samstagnachmittag aus Sicht von Hannover 96 und seinen Fans nicht verlaufen können, wenn da nicht Joel Pohjanpalo gewesen wäre. Der eingewechselte Finne war in der Nachspielzeit per Kopf zur Stelle und erzielte das 1:1. Die Mannschaft von Kenan Kocak musste sich gegen den Hamburger SV mit einem Unentschieden begnügen. Cedric Teuchert hatte die kämpferisch starken Roten in Führung gebracht (51.).

96 kanb sich also nicht über drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt freuen, sondern nur über einen. Auch aus dem zweiten Sieg in Folge ist in letzter Minute nichts geworden. Wie die Spieler von Hannover 96 dabei in Form waren, lest ihr in unserer Einzelkritik.