Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis beim SV Darmstadt 98 in Form

Hannover 96 hat den dritten Sieg in Serie verpasst und bei Darmstadt 98 mit 2:3 verloren. Zur Pause lagen die Roten durch ein Tor von Serdar Dursun bereits mit 0:1 zurück - doch in Durchgang zwei drehte das Team von Kenan Kocak zunächst auf und ging durch einen Doppelschlag (47., 58.) sogar in Führung. Kapitän Edgar Prib und Toptorjäger Marvin Ducksch drehten die Partie zu Gunsten von 96.

Darmstadt steckte allerdings nicht auf und kämpfte sich schnell zurück in die Partie. In der 62. Minute erzielte Fabian Schnellhardt den 2:2-Ausgleich. In der Folgezeit ergab sich auf beiden Seiten noch die ein oder andere Tormöglichkeit, doch bis zur 90. Minute passierte nichts mehr. Dann schlug die große Stunde von Patric Pfeiffer, der in der letzten Minute nach einem Eckball den 3:2-Siegtreffer für die Lilien erzielte.