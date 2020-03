Die Roten in Noten: So waren die Profis von Hannover 96 beim 1. FC Nürnberg in Form 

Hannover 96 gewinnt zum Auftakt des 25. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga gegen Mitabsteiger 1. FC Nürnberg mit 3:0 und schraubt sein Punktekonto somit auf 32 Zähler hoch. Damit hat Hannover 96 am Freitagabend den Abstand zum Relegationsplatz 16 vorerst auf sieben Zähler anwachsen lassen, der Karlsruher SC kann am Samstag den Rückstand wieder auf fünf Zähler verkürzen.

Hübers, Maina und Weydandt treffen für 96

In einer starken ersten Halbzeit von Hannover erzielte Timo Hübers seinen ersten Profi-Treffer für die Roten in der 18. Spielminute nach einer Ecke von Dominik Kaiser per Kopf. Nach dem 1:0 verlor Nürnberg komplett den Faden, 96 machte weiter Druck und belohnte sich in 27. Minute durch Linton Maina mit dem 2:0. Ex-Nürnberger Cedric Teuchert steuerte die Vorlage zu Mainas zweitem Saisontor bei. In der Schlussphase war es, wie schon gegen Holstein Kiel, der eingewechselte Hendrik Weydandt, der den dritten 96-Treffer erzielte und den Deckel auf die Partie setzte.