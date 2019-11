Die Roten in Noten: So waren die Spieler von Hannover 96 gegen Darmstadt drauf

Der Einstand von Kenan Kocak ist in die Hose gegangen. Vor eigenem Publikum unterlag Hannover 96 in der 2. Bundesliga dem SV Darmstadt 98 mit 1:2, das Warten auf den ersten Heimsieg dieser Saison geht weiter. Wie die Roten dabei im Einzelnen in Form wart, lest ihr in der Einzelkritik.