Die Roten in Noten: So waren Spieler von Hannover 96 bei Hertha BSC drauf

Keine Tore in Berlin: Hannover 96 und die gastgebende Hertha trennen sich 0:0 - in einem Spiel, was mit Fußball-Oberhaus nicht so richtig viel zu tun hatte. Es wäre vielmehr eine relativ zähe Nummer. Das schönste an den 90 Minuten war zweifelsohne das Wetter.

Punkt ist zu wenig

Dieser eine Punkt gegen eine keineswegs unschlagbare Hertha ist im Kampf um den Klassenerhalt zu wenig. Wie sich die Roten im Einzelnen präsentiert haben, lest Ihr in unserer Einzelkritik.