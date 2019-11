"Crvena zvezda" statt Roter Stern Belgrad: Deshalb heißt der Bayern-Gegner bei der UEFA anders

Wer oder was ist "Crvena zvezda"? Der eine oder andere Fan des FC Bayern München wird sich vor und während des Champions-League-Duells bei Roter Stern Belgrad am Dienstag (21 Uhr - hier im SPORTBUZZER-Liveticker) vielleicht die Augen gerieben haben: Auf den Seiten der UEFA, in den klubeigenen Social-Media-Profilen und sogar im vom UEFA gesteuerten Live-Feed im TV erscheint der Name "Crvena zvezda" statt Roter Stern Belgrad. Auch das Kürzel "FKCZ" im Twitter-Hashtag des FCB sorgt für Irritationen. Was steckt also hinter der Bezeichnung "Crvena zvezda"?