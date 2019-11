Champions League: Roter Stern Belgrad gegen FC Bayern München live im TV und im Online-Stream sehen

In jedem Fall können die Bayern den Gruppensieg vorzeitig klar machen. Schon ein Remis würde reichen, um Platz eins zu sichern, unabhängig vom Ergebnis im Parallelspiel Tottenham Hotspur gegen Olympiakos Piräus. Vor der Partie im ,,Maracana" reißen auf Münchner Seite die Lobeshymnen auf den Interimstrainer Hans-Dieter Flick (54), der ,,zumindest bis Weihnachten" im Amt bleiben soll, nicht ab. ,,,Wir treten sehr dominant auf, so, wie man das von uns erwartet", erklärte Nationalspieler Leon Goretzka vor dem Spiel, ,,diese Art und Weise liegt uns deutlich besser." Für Flick ist die Begegnung in Belgrad ,,etwas ganz Besonderes." Der Weltmeister-Co-Trainer von 2014: ,,Ich genieße den Moment." Genießen will auch Herbert Hainer. Der neue Bayern-Präsident und Nachfolger von Klublegende Uli Hoeneß (67) war am Montag in München erstmals bei einer Champions-League-Dienstreise im Flieger. Nicht mit an Bord war David Alaba. Der Österreicher freut sich mit seiner Freundin auf die Geburt des gemeinsamen Kindes. ,,Ich halte mir personell alle Optionen offen. Viele Spieler brauchen ihren Rhythmus, andere brauchen Pause und Regeneration. Wir müssen alles genau abwägen. Aber wir wollen morgen den Gruppensieg klar machen. Wir wollen in diesem Stadion mit der tollen Atmosphäre konzentriert zur Sache gehen und die Aufgabe annehmen", sagte Hans-Dieter Flick bei der Pressekonferenz am Montagabend in Belgrad.