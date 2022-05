Roter Stich ins Schwarz-Gelbe Herz: Borna verliert gegen Roter Stern Leipzig

Zweite Halbzeit nimmt Fahrt auf

Borna begann stark. Bereits nach vier Minuten spielte Yannick Richter einen perfekten Pass zum gestarteten Etienne Wangermann, dessen Heber ging um Haaresbreite über den Kasten. Keine fünf Minuten später scheiterte Wangermann nach Zuspiel von Marvin Strankmüller, an Gästetorwart Julius Felter. Nach einer Viertelstunde befreiten sich die Leipziger aus der Umklammerung, kamen zu Chancen, auch weil die BSV-Abwehr nur bedingt sattelfest wirkte. Beckers Pass in die Spitze wurde unglücklich abgefälscht, so zur perfekten Vorlage für Eckard, dessen Schuss aus halbrechter Position klärte Keeper Maximilian Welz mit dem Fuß klären (30.).

Anlaufen bringt nichts

Die Hausherren machten weiter, drückten, kämpften, wollten den Sieg. Ein langer Einwurf von Marik Mäder flog in den Strafraum, Wangermann schraubte sich hoch und brachte das Leder im langen Eck unter (75.). Großer Jubel beim BSV, aber nun passierte das, was man leider schon zu oft sah. Borna ließ sich nach hinten fallen, wollte das Ergebnis verwalten. Was, ob der löchrigen Abwehr eine Harakiri-Taktik war. Die auch dieses Mal mächtig ins Höschen ging.

Zuerst noch Glück für die Hausherren: An einer Flanke von Herzog rutschte Wagenknecht knapp vorbei. Dass er dabei völlig frei stand, hätte bei allen Bornaer Akteuren die Alarmglocken läuten müssen. Aber scheinbar war es nicht mal ein Glöckchen, was bimmelte. Kein Gegnerdruck, Leipziug konnte sich das Leder fast unbedrängt eine halbe Minute lang vor dem Strafraum des BSV zuspielen, den Schuss von Reupke wollte oder konnte auch keiner verhindern, plötzlich zappelte das Leder im Netz (90.). Zuvor hatte Philip Weber die Möglichkeit zum 3:1. Perfekt von Erik Preiß geschickt scheiterte er aber kläglich an Felter. Selbst ein Querpass zum mitgelaufenen Almoussa wäre möglich und die bessere Alternative gewesen. So aber kam, was kommen musste. Kutzner verlor in der eigenen Hälfte einen Zweikampf und den Ball. Dann ging es ganz schnell, Herzog zog ab, der Ball klatschte an den Innenpfosten und von da ins Netz zum Gästesieg und ins Schwarz-Gelbe-Herz (93.)