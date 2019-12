Für die EM 2020: Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel empfiehlt der DFB-Elf Rouwen Hennings

Wird Rouwen Hennings im Alter von 32 Jahren deutsche Nationalspieler? Friedhelm Funkel, sein Vereinstrainer von Fortuna Düsseldorf, glaubt an den Stürmer. Der zehnfache Bundesliga-Torschütze in dieser Saison könne ähnlich in den EM-2020-Kader rutschen wie Nils Petersen vor dem WM 2018.