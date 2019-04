Royaler Besuch beim Recken-Nachwuchs: Ehemaliger spanischer König unterstützt Enkelsohn 

Die Mama ist zuerst da, schon beim Aufwärmen. Cristina schenkt ihrem Sohn Pablo Urgandarin ein Lächeln, winkt ihm in der Gudrun-Pausewang-Halle in Burgdorf kurz zu. Der frühere spanische König Juan Carlos und Gemahlin Sofia kommen erst kurz vor dem Anpfiff, um ihren Enkel in Aktion zu erleben.

Hoher Besuch aus Spanien

Die A-Junioren-Bundesliga geht in die entscheidende Phase, da haben die jungen Handball-Recken ganz hohen Besuch aus Spanien. Im Hinspiel des Viertelfinales um die deutsche Meisterschaft hat die TSV Hannover-Burgdorf die HSG Dutenhofen/Münchholzhof mit 35:24 (13:10) bezwungen. Als Juan Carlos und Sofia die überfüllte Halle betreten, wird es recht still. Recken-Geschäftsführer Eike Korsen und Sportchef empfangen die Gäste und überreichen Schals – das königliche Paar trägt nun also Grün.