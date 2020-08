Der Traum wird wahr: RSE Ramlingen-Ehlershausen zieht in das Finale des Porta-Pokals ein

Gieseking hält wackelige Ramlinger zusammen

In der ersten Hälfte geht es durchaus flott zur Sache. Für die Ramlinger eindeutig zu flott. Der SV Armina bestimmt Ball und Gegner, kommt zu guten Spielzügen. Einzig ganz vorne fehlt die zündende Idee. Ramlingen verteidigt mit Leidenschaft, allen voran Kapitän Gieseking, der in den Innenverteidigung für Ordnung sorgt. Er kommandiert, er motiviert und er geht mit robustem Spiel voran. Nur so kann es klappen. RSE rettet das 0:0 in die Pause.