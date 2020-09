Ramlingen mit Heim-Debüt gegen Northeim: "Spielen sicher nicht auf Unentschieden"

Nach neunjähriger Abstinenz kehrte der Aufsteiger SV Ramlingen/Ehlershausen mit dem souveränen 3:0-Erfolg beim MTV Gifhorn in die Oberliga zurück. Nun folgt das Heimdebüt gegen Eintracht Northeim. Schöne Anekdote. Gegen diesen Gegner bestritt der RSE auch sein letzes Oberliga-Heimspiel am 5. Juni 2011. Damals gewannen die Ramlinger, unter Trainer Kurt Becker, das turbulente Match mit 5:4.

Ramlingens Coach Philipp Gasde will den Gegner nicht unterschätzen. „Wir müssen erst einmal über den Kampf kommen und gehen mit Respekt in diese Partie, denn trotz der starken Leistung in Gifhorn sind wir als Neuling der Außenseiter“, erklärte der RSE-Trainer, der aber betont: „Wir werden unser gewohntes Offensivspiel aufziehen und spielen sicher nicht auf Unentschieden.“