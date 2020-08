RSE-Reserve mit neuem Konzept: Reicht es nach dem Umbruch für die Aufstiegsrunde?

Bei der Reserve des SV Ramlingen/Ehlershausen hat sich einiges getan. Zehn Abgängen stehen elf Neuzugänge gegenüber, sodass nun 13 Spieler im Team unter 23 Jahren jung sind. Trainer Dari­jan Vlaski will so früh wie möglich den Klassenerhalt feiern, am liebsten durch den Einzug in die Meisterrunde. Doch das wird nicht leicht, meint der Coach.