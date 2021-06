RSE verpflichtet Maurice Kleinert vom HSC - und peilt die Aufstiegsrunde an

Porta-Pokal ab dem 19. Juli

Bevor der RSE jedoch in der höchsten niedersächsischen Klasse wieder am Ball sein wird, fällt am 19. Juli in der Wahrendorff-Arena am Akazienweg erst einmal der Startschuss für die 34. Auflage des Porta Pokal-Turniers. Dort geht der Gastgeber als Cupverteidiger an den Start. Das Teilnehmerfeld des zweiwöchigen Wettbewerbs steht, so Becker, nahezu fest.

Als ranghöchste Teams werden der HSC (Regionalliga). MTV Eintracht Celle und SV Arminia Hannover (Oberliga) wieder dabei sein. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem TSV Havelse. Gelingt gegen Schweinfurt 05 der Aufstieg, spielt der TSV in der 3. Liga. Wenn nicht, gibt es für den letztjährigen Finalisten ein Wiedersehen beim Porta-Cup.