RSV Löwe Gifhorn: Podestplätze und Bestleistungen beim Bezirkspokal

Juniorinnen räumen ab

Am besten lief es für Gifhorns Juniorinnen, die einen Dreifach-Erfolg feierten. "Paula Busse erwischte dabei einen sehr guten Tag", berichtet der RSV-Vorsitzende Andre Komnick. Trotz eines Sturzes, der sie fünf Punkte kostete, setzte sie sich mit einer persönlichen Bestleistung von 82,64 Punkten deutlich von ihren Vereinskameradinnen ab. Jennifer Zauter blieb mit 66,99 Punkten hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Sie leistete sich zu viele Fehler, belegte aber trotzdem mit sicherem Abstand den zweiten Platz. Für eine Überraschung sorgte dann Sina Effinghausen mit Rang drei. Sie fuhr eine fast fehlerfreie Kür, erhöhte ihre Bestleistung um zwei Punkte auf 56,77.

Titelanwärterin Marla Wohltmann musste in der U15 verletzt passen, Linnéa Gellert holte hier Silber - mit persönlicher Bestleistung.

Einen weiteren Sieg fuhr Alenia Lammers in der U13 ein. Nach einer nahezu optimalen Leistung, mit einer Bestleistung von 42,08 Punkten, lag sie mit zehn Punkten Vorsprung deutlich vorn. Viel Pech hingegen hatte Hanna Franke. Andre Komnick: "Durch einen Sturz verlor sie zu viele Zähler und verpasste als Vierte den erhofften Podestplatz."

Große Herausforderung am 16. Februar

Keine Überraschungen gab es in der U11. Maja Rutsch fuhr wie gewohnt ganz souverän ihre Kür und belegte den zweiten Platz. Und auch Emma Kriebel zeigt bei ihrem zweiten Einsatz für den RSV eine solide Leistung, belegte mit neuer Bestleistung Rang vier.

Kein Weg führte in der U9 am RSV Löwe vorbei. Clara Franke fuhr fast doppelt so viele Punkte ein wie die Zweitplatzierte und auch Jacob le Campion siegte, trotz einer ausgelassenen Übung, klar vor seinem Konkurrenten.

"Nach dem zweiten Wettkampf in der Serie zeichnet sich schon ab, dass es wieder eine sehr gute Saison für die Kunstradsparte des RSV Löwe Gifhorn werden könnte", sagte Andre Komnick. Die erste große Herausforderung wird es aber erst am 16. Februar bei den Bezirksmeisterschaften in Hattorf geben.