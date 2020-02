RSV Löwe: Rauf aufs Rad, rauf aufs Podest

Busse dominiert die Konkurrenz

Wie erwartet konnten die Juniorinnen ihrer Favoritinnenrolle gerecht werden. Paula Busse dominierte hierbei klar das Feld. Mit einer tollen Leistung steigerte sie ihre persönliche Bestleistung gleich um fünf Punkte und setzte sich damit deutlich ab. Für einen Gifhorner Doppelsieg sorgte die zweitplatzierte Jennifer Zauter. "Für sie zahlten sich einige Änderungen in ihrem Programm positiv aus", so der RSV-Vorsitzende Andre Komnick. Zauter fuhr dadurch deutlich sicherer. Fast hätte der RSV das Podest komplett besetzt, doch Mona Komnick leistete sich einen Fehler zu viel, statt Bronze gab's Platz fünf. Teamkollegin Sina Effinghausen wurde mit persönlicher Bestleistung Siebte.

Ihren kleinen Patzer machte Mona Komnick dann mit Busse im 2er-Kunstradsport der Juniorinnen wieder gut. "Auch wenn es aufgrund zweier Stürze noch nicht zur erhofften DM-Qualifikation gereicht hat, konnten sich die beiden doch gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und den Titel sichern", freute sich der RSV-Vorsitzende.

Kampf der Dauerrivalinnen

Erwartet knapp verlief der Wettkampf der Dauerrivalinnen Marla Wohltmann (Gifhorn) und Anja Wagner (Heere) in der U15. "Beide leisteten sich einige unnötige und ärgerliche Fehler, allerdings mit dem besseren Ausgang für Marla", berichtete Andre Komnick. Mit nur 0,3 Punkten Vorsprung sicherte sich Wohltmann den Bezirksmeistertitel. Den Sprung auf das Podest verpasste hingen Linnéa Gellert ganz knapp. Trotz einer guten Kür belegte sie mit nur einem Punkt Rückstand den vierten Platz.

Silber statt Gold hieß es am Ende für Alenia Lammers in der U13. Wegen einer Verletzung im Abschlusstraining war ihr Start bis zuletzt gefährdet. "Trotz des Handicaps entschloss sie sich aber für eine Teilnahme, so dass der zweite Platz unter diesen Voraussetzungen eine tolle Leistung war", freute sich der RSV-Vorsitzende. Völlig unerwartet holte zudem Hanna Franke Bronze.

Silber trotz widriger Umstände

Auch die Kür von Wohltmann und Lammers im 2er-Kunstradsport der U15 war geprägt von Lammers Trainingsverletzung. Einige Übungen mussten kurzfristig ersetzt werden und auch die Ausführung der einzelnen Programmteile litt deutlich. Andre Komnick: "Dass die beiden trotzdem noch auf Platz zwei fuhren, war daher eine sehr gute Leistung."

Das nötige Glück hatten dann Maja Rutsch und Emma Kriebel (beide U11) beim Kampf um die Podestplätze. Beide erwischten einen super Tag und fuhren ihre Kür ohne größere Fehler. Dieses führte am Ende dann zu Silber für Kriebel und Bronze für Rutsch.

Souveräne Auftritte von le Campion und Franke

Mit einem souveränen Auftritt räumten dann noch Jacob le Campion und Clara Franke in der U9 ab. Beide gingen als Favoriten in diesen Wettkampf und wurden dieser Rolle auch gerecht. Ihre zwei Goldmedaillen komplettieren das sehr gute Ergebnis der Gifhorner.

Für den RSV Löwe war es mal wieder ein äußerst gelungener und erfolgreicher Wettkampftag - neben den vielen Medaillen haben bereits fast alle Sportlerinnen und Sportler schon jetzt ihr Ticket zu den Landesmeisterschaften gelöst.

Top-Drei und RSV-Platzierungen

2er Kunstradsport Juniorinnen

1. M. Komnick/P. Busse (RSV Löwe Gifhorn) 57,77 Punkte

2. Bierwirt/Mittendorf (RKV „Pfeil“ Rhüden) 54,93

2er Kunstradsport Schülerinnen

1. Gödeke/Johnson (RSV „Adler“ Hörden) 27,03 B*

2. Wohltmann/Lammers (RSV Löwe Gifhorn) 25,78 B

3. Spielmann/Röbbl (RKV „Pfeil“ Rhüden) 16,80

1er Kunstradsport Juniorinnen U19

1. Paula Busse (RSV Löwe Gifhorn) 87,76 B

2. Jennifer Zauter (RSV Löwe Gifhorn) 79,08 B

3. Annabelle Mittendorf (RKV „Pfeil“ Rhüden) 71,70 B

…

5. Mona Komnick (RSV Löwe Gifhorn) 70,50

…

7. Sina Effinghausen (RSV Löwe Gifhorn) 56,92 B

1er Kunstradsport Schülerinnen U15

1. Marla Wohltmann (RSV Löwe Gifhorn) 43,49

2. Anja Wagner (RSV „Germania“ Heere) 43,19

3. Lena Gödeke (RSV „Adler“ Hörden) 42,18

4. Linnéa Gellert (RSV Löwe Gifhorn) 41,36 B

1er Kunstradsport Schülerinnen U13

1. Mia Joline Michel (RKV „Pfeil“ Rhüden) 37,65 B

2. Alenia Lammers (RSV Löwe Gifhorn) 36,04

3. Hanna Franke (RSV Löwe Gifhorn) 33,57 B

1er Kunstradsport Schülerinnen U11

1. Lena Sander (RC "Einigkeit" Othfresen) 36,27 B

2. Emma Kriebel (RSV Löwe Gifhorn) 26,91 B

3. Maja Rutsch (RSV Löwe Gifhorn) 25,78

1er Kunstradsport Schülerinnen U9

1. Clara Franke (RSV Löwe Gifhorn) 17,67

2. Marla Ida Simon (RC "Einigkeit" Othfresen) 15,12 B

3. Marike Riemann (RSV "Adler" Hörden) 10,98

1er Kunstradsport Schüler U9

1. Jacob le Campion (RSV Löwe Gifhorn) 20,57 B

2. Franz Sander (RC "Einigkeit" Othfresen) 12,41

*B = Bestleistung.