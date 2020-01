RTL statt ARD und ZDF: Kurzfristiger Sender-Wechsel für DFB-Testspiele gegen Spanien und Italien

Der Fernsehsender RTL zeigt anders als ursprünglich geplant die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien am 26. März in Madrid und am 31. März gegen Italien in Nürnberg. Darauf einigte sich RTL nach Angaben vom Mittwoch mit ARD und ZDF sowie der UEFA, die mit der Reform der Nations League Neuverhandlungen ausgelöst hatte. Im Gegenzug verzichtet RTL im Herbst auf zwei Länderspiele, die in dem laufenden TV-Vertrag mit der UEFA ursprünglich zugesichert waren.