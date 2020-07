RTL zeigt Europa League in neuem Format - Frankfurt-Spiel in Basel live im Free-TV

RTL überträgt vier der verbleibenden 15 Spiele der Europa League. Von den acht Achtelfinal-Begegnungen zeigt der frei zu empfangende Fernsehsender das Rückspiel zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt am 6. August. Zudem ist jeweils eine Partie pro Spielrunde der neu geschaffenen Finalrunde in Deutschland bei RTL zu sehen: ein Viertelfinale (10./11. August), ein Halbfinale (16./17.August) sowie das Endspiel in Köln (21. August). Alle Begegnungen laufen zudem beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN.