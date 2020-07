RTL-Experte Christian Danner: Formel 1 "wird in der Versenkung verschwinden"

Der ehemalige Rennfahrer und aktuelle TV-Experte Christian Danner sieht für die Zukunft der Formel 1 in Deutschland schwarz. Der bekanntesten Rennserie der Welt drohe hierzulande demnach nicht nur ein Nischendasein. "Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen: Dieses Schicksal droht der Formel 1 nicht nur, es ist mit einer 100-prozentigen Sicherheit abzusehen", sagte Danner kurz vor dem wegen der Corona-Krise verspäteten Saisonstart der Königsklasse am Sonntag in Österreich gegenüber web.de.

Danner glaubt, das der Abschied aus dem Free-TV der Formel 1 in Deutschland mittel- bis langfristig schweren Schaden zufügt. "Mit Pay-TV erreicht man viel weniger Menschen", sagte Danner: "Die Formel 1 wird für die breite Bevölkerung überhaupt nicht mehr stattfinden. Der Sport fällt auf das Niveau der 1980er-Jahre zurück, als ich selber noch in der Formel 1 gefahren bin." Während RTL bei den Rennen ein breites Millionen-Publikum anspreche, "hat Sky vielleicht ein Zehntel davon", sagte der 62-Jährige, der von 1985 bis 1989 selbst in der Formel 1 an den Start ging.