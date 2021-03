Gute Quote für RTL: 7,42 Millionen sehen deutschen WM-Quali-Auftakt mit Experte Hoeneß

Die deutsche Nationalmannschaft hat RTL im ersten Spiel in der WM-Qualifikation eine gute TV-Quote beschert. Nach Angaben des Kölner Senders sahen am Donnerstag bis zu 7,42 Millionen Menschen das 3:0 des Teams von Trainer Joachim Löw gegen Island in Duisburg und den ersten Auftritt von Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß als Experten im Studio. Der Durchschnittswert lag bei 6,78 Millionen Zuschauern, was einem Marktanteil von 23,1 Prozent entsprach. In der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil sogar 24,5 Prozent.

Auch die kommenden beiden WM-Qualifikationsspiele am Sonntag (20.45 Uhr) in Rumänien und am Mittwoch (20.45 Uhr) erneut in Duisburg gegen Nordmazedonien werden bei RTL zu sehen sein.