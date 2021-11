RTL: Laura Papendick moderiert bei DFB-Spielen gegen Liechtenstein und in Armenien erneut für Florian König

Der 54 Jahre alte Journalist stehe "aus gesundheitlichen Gründen" derzeit nicht zur Verfügung, hatte RTL in einer Mitteilung vor den Länderspielen im Oktober gegen Rumänien und Nordmazedonien mitgeteilt. König fällt bereits mehrere Wochen aus und wird derzeit bei der Fußball-Talkrunde "Doppelpass" des Spartensenders Sport1 von Rudi Brückner ersetzt. Bei den Länderspielen gegen Liechtenstein am Donnerstag sowie in Armenien am Sonntag kommt wieder Papendick zum Einsatz.