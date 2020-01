Ruck-Zuck ausverkauft: Tickets für RB Leipzigs Auftritt bei Tottenham bereits alle weg

Leipzig. Fans von RB Leipzig , die noch keine Tickets für das Hinspiel im Champions-League -Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur haben, brauchen jetzt gute Nerven. Oder viel Geld für den Schwarzmarkt. Das Gästekarten-Kontingent für das Duell gegen den Premier-League-Club am 19. Februar (21 Uhr) ist schon nach einem Tag komplett vergriffen, wie der Club am Dienstagvormittag auf Twitter bekannt gab.

3.100 RBL -Fans reisen mit Timo Werner, Emil Forsberg & Co. auf die Insel, ein paar werden sich bestimmt auch unters übrige Publikum mischen. Eine gesonderte Gästekasse wird in London aber nicht öffnen. Die Kapazität des erst im Frühjahr letzten Jahres eröffneten Tottenham Hotspur Stadiums liegt bei 62.062 Zuschauern.

Fans beklagen sich über Ticketvergabe

„Schade, dann cancel ich mal alles...“, schrieb RB-Fan Moritz. Gemeint waren möglicherweise Flug- und Hotelbuchung. Und der Twitter-User Tom Petersdorf zeigte sich traurig, dass er seine erhofften zwei Tickets nicht bekam, obwohl er seit 9 Uhr am Ticketshop angestanden hatte. Schließlich sendete ein Nutzer unter dem Namen „MacFly“ eine wohl unerfüllbare Bitte an RBL : „Könnt ihr bitte `ne Aufstockung des Kontingents beantragen bei den Hotspurs.“

Vorverkauf fürs Rückspiel ab 27. Januar

Alle Anhänger, die jetzt kein Karten-Glück hatten, können sich zumindest Hoffnung für das Rückspiel am 10. März in der Red Bull Arena machen. Wie üblich wird es einen phasenweisen Vorverkauf geben, bei dem ab dem 27. Januar zunächst im Online-Shop Vielfahrer und später in Phase zwei die Mitglieder der Offiziellen Fanclubs, Dauerkarten-Inhaber sowie Fördermitglieder zum Zug kommen. Sollten dann noch Tickets zur Verfügung stehen, gehen sie ab 29. Januar in den freien Verkauf.