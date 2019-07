Rückblick: Das war der Sparkassen-TNT Triathlon Neumühler-Teiche 2019

Der Sommer ist zurückgekehrt – und hat die Teilnehmer des 8. Sparkassen-Triathlon Neumühler Teiche (TNT) am 20. Juli 2019 in Schildau bei Temperaturen über 30°C auf die Strecke geschickt.

Laut Angaben von Veranstalter Henri Leuschner gingen in diesem Jahr in den insgesamt acht Wettbewerben „knapp 400 Teilnehmer“ an den Start. Diese konnten zum Teil wertvolle Punkte für die Gesamtwertung der Sparkassen-Challenge sammeln.

Erstmal ging auch das Radzeitfahren über 25 Kilometer in in die Challenge-Wertung ein.

DURCHKLICKEN: Sparkassen-TNT 2019 in Belgern-Schildau: Fotos vom Zeitfahren. Die Fotos vom Zeitfahren beim Sparkassen-TNT 2019 in Belgern-Schildau. © Alexander Prautzsch

Waren die Temperaturen am Vormittag noch erträglich, so erwartete die Triathleten am Nachmittag eine drückende Hitze. „Wir haben entlang der Strecke mehrere Wasserstationen platziert und die Laufstrecke beim SuperSprint in weiten Teilen auf Waldwege verlegt“, erklärt Henri Leuschner. In der „kurzen“ Distanz galt es 300 m Schwimmen, 10 km Radfahren und 2,5 km Laufen zu bewältigen. In der Sprint Distanz hieß es anschließend: 500 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen.

DURCHKLICKEN: Sparkassen-TNT 2019 in Belgern-Schildau: Fotos vom Triathlon. Die Fotos vom Triathlon beim Sparkassen-TNT 2019 in Belgern-Schildau. © Alexander Prautzsch

Hier die wichtigsten Ergebnisse:

Rad Zeitfahren (25 Kilometer)

Frauen 1. Amelie Kolweyh (jenatec-lawi), Zeit: 00:36:15.087 2. Sam Sandten (DIE FAHRRADKETTE), Zeit: 00:36:39.187 3. Tina Adler (Lohmen), Zeit: 00:37:31.307

Männer 1. Enrico Heinowsky (Marzahner RC), Zeit: 00:32:14.897 2. Tino Beck (Maxim Magdeburg), Zeit: 00:32:26.560 3. Roland Ludwig (DIE FAHRRADKETTE), Zeit: 00:32:47.117

Super Sprint Distanz

Frauen 1. Anja Günther (Leipzig), Zeit: 00:37:35.730 2. Anna Kristin Fischer (SC DHfK Leipzig), Zeit: 00:38:28.567 S 3. Tina Adler (ohne Verein), Zeit: 00:39:39.003

Männer 1. Ralf Schuster (BSFG Porsche Leipzig), Zeit: 00:35:34.927 2. Thomas Lenor (SC DHfK Leipzig), Zeit: 00:35:40.277 3. Dirk Rohland (SV Germania Mölbis 1895 e.V.), Zeit: 00:35:47.507

Sprint Distanz

Frauen 1. Christiane Rabe (SV Klitzschen 1920), Zeit: 01:11:53.160 2. Claudia Tonn (Leipzig), Zeit: 01:13:18.277 3. Louise McKay (Leipzig), Zeit: 01:13:18.360

Männer 1. Enrico Heinowsky (Marzahner RC), Zeit: 00:58:04.450 2. Sven Körbs (KS-Sportsworld Männer), Zeit: 00:58:28.090 3. Sebastian Pflüger (LFV Oberholz), Zeit: 00:59:57.287

Dazu kamen Sonderwertungen, wie zum Beispiel für den ältesten Teilnehmer, einen Berliner, der spontan anreiste, um in der Altersklasse 80+ beim 25-Kilometer-Rad-Zeitfahren zu starten. Die weiteste Anreise hatte eine Australierin, die ebenfalls beim Radzeitfahren startete.

Einziger Wermutstropfen: Während am Tage das Wetter stabil blieb, sorgte ein Gewitter in der Nacht zum Sonntag für zahlreiche Schäden auf dem Veranstaltungsgelände. „Zelte wurden weggerissen und Equipment zerstört“, fasst der Veranstalter zusammen. Die Aufräumarbeiten waren aber bereits am Sonntagvormittag in vollem Gange. Leuschners besonderer Dank gilt auch deswegen „allen freiwilligen Helfern für ihre Unterstützung und ihren Einsatz“.

Von Annett Riedel

