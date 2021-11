Nach Rückendeckung vom Verein: Dynamo Dresdens Trainer Schmidt will Bock umstoßen

Dresden. Die Zeichen standen auf Trennung, doch es war nicht der übliche Schnellschuss bei anhaltender Erfolglosigkeit, den Dynamo Dresden abfeuerte. Statt Trainer Alexander Schmidt nach der verheerenden Zwischenbilanz von neun Niederlagen in zehn Pflichtspielen zu beurlauben, entschied sich Sport-Geschäftsführer Ralf Becker dafür, mit dem von ihm selbst erst im April 2021 installierten Chefcoach weiterzuarbeiten. Der 53-Jährige soll kontinuierlich das junge Profi-Team entwickeln, vorhandenes Potenzial herauskitzeln und in Erfolge in Form von Punkten ummünzen. Anzeige

Doch dass das trotz der jüngsten 1:2-Auswärtsniederlage bei Holstein Kiel so kommen würde, davon zeigte sich der gebürtige Augsburger Montagabend im Interview mit dem TV-Sender Sport 1 selbst ein bisschen überrascht. „Nach dem Kielspiel war ich frustriert, dass wir verloren haben, obwohl wir lange in Führung lagen. Ich war mir nicht sicher, was passiert, und war nicht hundertprozentig überzeugt, dass der Verein mit mir weitermacht. Die Entscheidung hätte in jede Richtung gehen können“, sagte er.

Sportgeschäftsführer Ralf Becker hat nach der 1:2-Niederlage in Kiel in den zurückliegenden beiden Tagen in zahlreichen... Gepostet von SG Dynamo Dresden am Sonntag, 7. November 2021

Dann folgten lange Analysen und Debatten am Sonnabend und Sonntag, bei denen unter anderem die Geschäftsführer, mehrere Spieler und auch das Trainerteam involviert waren – allen voran natürlich Ralf Becker als Schmidts sportlicher Vorgesetzter, der ihm „volle Rückendeckung“ aussprach. Balsam für die Trainerseele: „Als ich am Wochenende mit Ralf und den Verantwortlichen gesprochen habe, hat mir das einen richtigen Schub gegeben. Es macht mich richtig stolz, dass der Verein weiter auf mich baut. Das Vertrauen will ich mit der Mannschaft nutzen. Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, bekräftigt Alexander Schmidt, der nun einen freien Weg dafür sieht, die nächsten Wochen positiv anzugehen.

Schmidt zehrt vom starken Saisondebüt

Doch dabei fordert er absoluten Einsatz von seinen Spielern: „Ich will jetzt genau sehen, wer in der Mannschaft diesen Weg konsequent mitgeht.“ Es gehe in der Länderspielpause darum, sämtliche Dinge, die Dynamo zuletzt immer wieder auf die Verliererstraße gebracht hatten, im täglichen Training abzustellen. „Die Dinge, die uns stark gemacht haben, wie Powerfußball, Zweikampfstärke und den Gegner aus dem Konzept zu bringen, auch wenn wir ihm vom Kader her unterlegen sind, das wollen wir wieder forcieren.“

Und so darf Schmidt auch seinen 200. Tag als Dynamo-Trainer am übermorgigen Donnerstag erleben. An seinem 100. Tag, Anfang August, stand er bei den Schwarz-Gelben auf dem Zenit. Im April war er auf Markus Kauczinski gefolgt, der übrigens just am gestrigen Tag bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden einen bis 2023 gültigen Vertrag als neuer Cheftrainer unterschrieb. Schmidt hatte den unter Kauczinski zuletzt in Gefahr geratenen Zweitliga-Aufstieg in trockene Tücher gebracht und die ersten Spiele im Fußball-Unterhaus ungeschlagen überstanden. Danach ging es abwärts.

