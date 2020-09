Rückhalt in der Not: Bei Landesligist Reislingen steht ein gelernter Verteidiger im Tor

Anzeige

Fallen gleich zwei Torhüter aus, kommt so manches Amateur-Fußball-Team ins Schwitzen. Nicht aber Landesligist SV Reislingen/Neuhaus: Dennis Krieger ist als dritter Keeper ein sicherer Rückhalt - der gelernte Abwehrspieler hat vor einigen Jahren umgeschult. Bereits in der Jugend hatte der heute 34-Jährige mal im Tor gestanden, unter Coach José Salguero "war es dann schon so, dass ich mich ins Tor gestellt habe, wenn im Training mal ein Keeper gefehlt hat", erzählt Krieger. "Das hat Spaß gemacht." Als es Luca Lettau, den zweiten nominellen Keeper der Reislinger, vor zwei Jahren beruflich nach Berlin gezogen hat, "habe ich die Saison als zweiter Torhüter gespielt", so Krieger.

Bezirkspokal: SV Barnstorf - SV Reislingen/Neuhaus. Bezirkspokal: SV Barnstorf - SV Reislingen/Neuhaus. © Boris Baschin

"Sonst hätten wir keinen" Nachdem Lettau wieder da war, blieb Krieger als dritter Torhüter in der Rangfolge verfügbar. Aktuell ist Schlussmann Linus Eichenberg im Urlaub, Lettau fehlt mit Knieproblemen - "da ist es gut, dass ich noch als Dritter dabei bin, sonst hätten wir keinen", sagt Krieger. Die Torwart-Position ist dabei nicht einfach nur eine nette Abwechslung für den Reislinger. "Ich bin da schon recht ehrgeizig, nehme alles an, was mir unser Torwart-Trainer Stefan Heinrici oder Linus und Lette an Tipps geben", betont Krieger. "Es war aber schon anders, die Feinheiten zu lernen. Ich habe sie ja nicht von klein auf gelernt."