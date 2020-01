Rückholpläne: Landet Stürmer Artur Sobiech wieder bei Hannover 96?

Das Jahr beginnt auch bei 96 mit guten Vorsätzen, wie bei den meisten Menschen. Nur dass hier keiner abnehmen will, sondern zunehmen – die Mannschaft soll verstärkt werden. Das ist auch das Vorhaben, das als Erstes umgesetzt werden soll.

In fünf Tagen beginnt das Arbeitsjahr für die Spieler. Optimal wäre, wenn die Neuen am Montag schon dabei wären. Daran arbeiten Kenan Kocak und Jan Schlaudraff auch. Der Trainer verbrachte die Feiertage in Mannheim, der Sportchef war für zwei Tage nach London geflogen, sah sich das Premier-League-Spiel von Arsenal gegen Chelsea (1:2) an. Dabei wird Schlaudraff aber keinen entdeckt haben, den sich 96 leisten könnte.