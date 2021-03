Rückkehr nach Budapest wird teuer: RB Leipzig muss Millionen-Entschädigung an Liverpool zahlen

Leipzig/Budapest. Das Champions-League-Achtelfinale entwickelt sich für RB Leipzig zusehends zu einer teuren Angelegenheit. Für das am Mittwoch anstehende Rückspiel in der Budapester Puskas-Arena muss der Bundesliga-Zweite muss tief in die Tasche greifen. Sogar deutlich tiefer als für das „Heimspiel“ am selben Ort, das als Gastgeber in der Organisation der Sachsen lag. Denn obwohl nun der Liverpool FC das Heimrecht hat, müssen sich die Roten Bullen zu 50 Prozent an allen Ausgaben des englischen Clubs beteiligen. Doch nicht nur das: RB muss auch noch auf etwa zehn Prozent des Startgeldes an den LFC abtreten. In der vergangenen Saison betrug dieses Startgeld 15,25 Millionen Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Höhe anno 2021 ähnlich ausfällt. Also stehen den Engländern rund 1,5 Millionen Euro zu. Das Geld wird bei der Überweisung der Gesamtprämien durch die UEFA einbehalten und an Liverpool gezahlt.

