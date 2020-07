Rückkehr in die Bundesliga? Welchen Klubs Sandro Wagner jetzt besonders helfen könnte

Seinen Vertrag bei China-Klub Tianjin Teda hat er aufgelöst, seine Zukunft ist ungewiss: Sandro Wagner ist bis auf Weiteres vereinslos . Der Ex-Nationalspieler, in Deutschland zuletzt beim FC Bayern München unter Vertrag, muss sich auf die Suche nach einem neuen Klub begeben . An Interessenten dürfte es nicht mangeln: Wagner ist zwar mit 32 Jahren schon im fortgeschrittenen Fußballer-Alter, jedoch noch immer topfit - und sicherlich auch für zahlreiche Bundesligisten zumindest ein Spieler, bei dem man zumindest aufmerkt. Insbesondere bei drei Klubs aus dem deutschen Fußball-Oberhaus könnte der Angreifer sehr gut passen.

Das Transfer-Fenster hat in diesem Sommer für einen Tag am 1. Juli und dann wieder ab dem 15. Juli geöffnet. Mit Leroy Sané (zum FC Bayern) und Thomas Meunier (zu Borussia Dortmund) sind schon einige namhafte Transfers über die Bühne gegangen. Der SPORT BUZZER zeigt alle Sommer-Zugänge der Bundesligisten im Überblick. ©

FC Schalke 04:

Die Schalker haben sich nach einer enttäuschenden Saison von Europapokalambitionen verabschiedet, Trainer David Wagner muss einen kontrollierten Neuaufbau einleiten. Da würde sein Namensvetter Sandro Wagner trotz seiner 32 Jahre durchaus reinpassen - denn nur mit jungen Spielern wie Matondo (19), Kutucu (20) oder Bozdogan (19) lässt sich in der Offensive wenig bewegen. Der einzige gestandene Mittelstürmer im Kader ist Guido Burgstaller, der nach einer Knieverletzung allerdings nicht fit ist und noch dazu im Vorjahr komplett torlos geblieben ist.

"Wir hatten keine gute Balance im Sturm unseres Kaders", bemängelte David Wagner auf der Bilanz-Pressekonferenz nach der enttäuschenden Schalke-Saison. Sportvorstand Jochen Schneider ergänzte: "Wir haben zu wenige Stürmertore gemacht." Wenn S04 Transfer-Erlöse generieren kann, wäre das Geld in einem neuen Mittelstürmer somit wohl am besten investiert - denn den suchte Schalke in den vergangenen Jahren schon mehrfach händeringend. Sandro Wagner war bereits im Dezember 2018 ein Thema in der Veltins Arena, damals sagte er den "Knappen" jedoch ab und wechselte wenig später in die Chinese Super League.

Schneider betonte zuletzt zwar, dass man sich "gestandene Topspieler (...) in den nächsten Jahren nicht leisten" könne. Sollte Wagner nach seinen Millionen-Einkünften in China aber beim Gehalt Abstriche in Kauf nehmen, könnte er sich für S04 als lohnende Alternative zum aktuellen Personal erweisen.