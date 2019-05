Blitz-Rückkehr für Chelsea-Kracher! Frankfurt-Star Sébastien Haller reist mit nach London

Traum oder weiterer Alptraum: Trotz des historischen 1:6-Debakels in Leverkusen hofft Eintracht Frankfurt, im wichtigsten Spiel seit 39 Jahren ein glanzvolles Kapitel seiner Klubgeschichte zu schreiben. "Wir werden alles geben, um an der Stamford Bridge zu bestehen und das Wunder zu schaffen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic vor dem Halbfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstag (21 Uhr) beim FC Chelsea. "Mit dem 1:1 haben wir ein Ergebnis erzielt, bei dem es an uns liegt, ob wir die Sensation schaffen können."