Nach Rückkehr von starker EM: Ruben Vargas verlängert Vertrag beim FC Augsburg bis 2025

Offensivspieler Vargas zeigte bei der EM starke Leistungen im Trikot der Eidgenossen. Erst im Viertelfinale war das Team nach Elfmeterschießen an Mitfavorit Spanien gescheitert - der Augsburger Profi vergab den entscheidenden Versuch vom Punkt. Dennoch wurde das Team nach dem verpassten Halbfinaleinzug von den Fans gefeiert. Jetzt ist der 22-Jährige zurück beim FCA. "Ich freue mich, dass der FCA mir diese vorzeitige Verlängerung angeboten hat. Das zeigt, wie sehr die Verantwortlichen überzeugt sind, dass ich der Mannschaft in den nächsten Jahren helfen und mich beim FCA auch noch weiterentwickeln kann. Dieses Vertrauen möchte ich mit guten Leistungen zurückzahlen", so Vargas.