Rückkehr in die Bundesliga? So äußert sich ManCity-Profi Ilkay Gündogan

Für den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan ist eine Rückkehr in die Bundesliga zu einem späteren Zeitpunkt seiner Karriere keinesfalls ausgeschlossen. Sie sei "möglich" oder sogar "wahrscheinlich", sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City in einem Interview mit Sky. Er wisse allerdings noch nicht, ob er als aktiver Profi oder in anderer Funktion in den deutschen Profifußball zurückkehre, so Gündogan weiter.

Der 30-Jährige kann sich auch vorstellen, einmal als Chef- oder Co-Trainer zu arbeiten. Ein Liga-Comeback sei insbesondere mit einer weiteren Zusammenarbeit über das Karriereende hinaus denkbar: "Vielleicht mit einem anschließenden Job, den man dann auch in dem Verein aktiv übernehmen kann.". Zunächst will er mit ManCity, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht, weiter erfolgreich sein. Am Sonntag wartet mit dem FC Chelsea (17.30 Uhr/Sky) nicht nur ein anspruchsvoller Gegner, sondern auch einer, bei dem Gündogan mit Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger auf drei Bekannte aus der Nationalelf trifft.

Gündogan spielte in Deutschland bisher für zwei Klubs als Profi: Zwischen 2009 und 2011 absolvierte er 53 Spiele (acht Tore) für den 1. FC Nürnberg, anschließend lief er in 157 Spielen für Borussia Dortmund auf und erzielte 15 Treffer. 2016 wechselte der 30-Jährige für 27 Millionen Euro zu Manchester City, wo er seither einer der wichtigsten Spieler im Team von Trainer Pep Guardiola ist. Für das DFB-Team kam Gündogan in 42 Spielen (acht Tore) zum Einsatz.