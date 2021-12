Nach Rückkehr aus Kinshasa: Stuttgart-Profi Silas positiv auf Corona getestet – Auch Ahamada infiziert

Der VfB Stuttgart hat in Silas Katompa Mvumpa und Naouirou Ahamada zwei weitere Corona-Fälle. Die PCR-Tests bei den beiden Profis fielen positiv aus, wie der schwäbische Bundesligist am Freitag mitteilte. Der Flügelspieler und der Mittelfeldspieler befinden sich demnach in häuslicher Quarantäne. Alle weiteren Tests innerhalb des Kaders sowie des Trainerstabes hätten keine auffälligen Ergebnisse ergeben.

