Rückkehr mit Schalke 04 zu Hannover 96: Salif Sané vermisst das Palo Palo

Er wurde gefeiert. Er war der Fels in der Hannoveraner Abwehr-Brandung, der Leuchtturm. Salif Sané kehrt mit dem FC Schalke 04 am Sonntag zum ersten Mal an den Maschsee zurück. Dort wird er auf viele alte Bekannte treffen und auch die Fans werden ihm wohl einen tollen Empfang bereiten. "In Hannover hatte ich eine sehr schöne Zeit. Allerdings spiele ich jetzt für Schalke. Deshalb lautet mein Ziel natürlich, an meiner alten Wirkungsstätte zu gewinnen", sagt Sané im Interview mit hannover96.de.

Salif Sané und das Palo Palo

Von 2013 bis 2018 entwickelte sich der Abwehrhüne zum absoluten Publikumsliebling. Das lag nicht nur an seinen Leistungen als Fußballer und seiner kämpferischen Einstellung, er legte außerdem viel Wert auf die Nähe zu den Fans. Deswegen konnte es des Öfteren passieren, dass die Hannoveraner Partygänger den 96-Spieler Salif Sané nach einem Heimspiel in seinem Stammlokal Palo Palo antrafen. Auf die Frage, ob er den Club vermisse, antwortete er: "Ein bisschen schon. Gerade als junger Spieler habe ich dort nach Siegen gemeinsam mit meinen Mitspielern und Freunden ein bisschen gefeiert."

Hier könnt Ihr noch einmal ein wenig in Erinnerungen schwelgen und an die schöne 96-Zeit mit Salif Sané zurückdenken ...

nis