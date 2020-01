Rückkehr in die Niederlande: 96-Leihgabe Emil Hansson trifft im ersten Spiel

Bei 96 konnte sich Emil Hansson in seinem ersten halben Jahr noch nicht durchsetzen. Seine Rückkehr zu seinem ehemaligen Klub RKC Waalwijk verlief für den 21-Jährigen schon mal nach Maß - zumindest für ihn persönlich. In seinem ersten Einsatz erzielte die 96-Leihgabe direkt seinen ersten Treffer.

De Zweed kwam vanaf de linkerkant de zestienmeter in en schoot verwoestend binnen! #rkcvvv pic.twitter.com/jT9NJLt43R

Zwölf Tore in Holland - eine Torbeteiligung in Deutschland

Erst im Sommer wechselte der Offensivmann vom Erendevise-Aufsteiger zu den Roten. Hansson kam mit einer Empfehlung von zwölf Treffern und elf Vorbereitungen - der Schwede schoss Waalwijk zum Aufstieg ins niederländische Fußball-Oberhaus.

Dementsprechend hoch waren auch die Erwartungen an das Talent. In der 2. Bundesliga gelang der Durchbruch bisher aber noch nicht. In 14 Einsätzen steuerte der 21-Jährige für 96 eine Torvorlage bei. Sowohl unter Slomka als auch unter Kocak kam Hansson meist nur auf wenige Minuten als Joker.