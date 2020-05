Rückkehr von Niklas Süle beim FC Bayern rückt näher: "Befinde mich auf der Zielgeraden"

Für den verletzten Fußball-Nationalspieler Niklas Süle kommt die Rückkehr ins Team des FC Bayern München immer näher. „Insgesamt ist alles in Ordnung. In meiner Familie sind alle gesund, ich befinde mich mit dem Reha-Training auf der Zielgeraden – auch wenn es gerade eine schwierige Zeit ist, fühle ich mich gut“, sagte der 24-Jährige im FC-Bayern-Mitgliedermagazin 51. Einen konkreten Zeitpunkt für die Rückkehr nannte der Innenverteidiger allerdings nicht.

Durch die Verschiebung der EM von diesem ins nächste Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie und die Saison-Unterbrechung in der Bundesliga hat Süle beim Kampf ums Comeback weniger zeitlichen Druck. „Die Situation ist schwierig, diese Pandemie hat für uns alle ungeahnte Ausmaße angenommen. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich wichtige Zeit in der Reha gewonnen habe“, sagte er. „Ich bin zwar sicher, dass ich auch beim normalen Zeitplan bei der EM gespielt hätte, aber so wurde das Zeitfenster größer.“