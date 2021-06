Torwart-Wechsel offiziell: FC Bayern verleiht Alexander Nübel nach Monaco - und holt Sven Ulreich zurück

Torwart-Rochade beim FC Bayern München! Der deutsche Meister hat am Sonntagabend offiziell bestätigt, dass es zur kommenden Saison eine Veränderung auf der Torwart-Position hinter Stammkeeper Manuel Neuer geben wird. Während die bisherige FCB-Nummer-Zwei Alexander Nübel für zwei Jahre zum französischen Topklub AS Monaco um Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac ausgeliehen wird, kehrt Sven Ulreich ablösefrei zu den Bayern zurück - über die Vertragsdauer Ulreichs machten die Bayern keine Angaben, Nübel kann der Vereinsmitteilung zufolge bereits nach nur einer Saison beim Ligue-1-Klub per Option vorzeitig zurückgeholt werden. Ulreich absolviert in der kommenden Woche seinen Medizincheck. Anzeige

"Es war Alexander Nübels Wunsch, dass er Spielpraxis sammelt, das haben wir unterstützt. Allerdings war die Voraussetzung, dass wir eine seriöse Nummer zwei verpflichten können", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Diese sei mit Ulreich nun gefunden worden. "Diese Verbundlösung ist sehr charmant, sie hilft allen Beteiligten und passt in unseren finanziellen Rahmen, weil Sven ablösefrei zurückkehren wird. Der FC Bayern plant für die Zukunft weiter mit Alexander Nübel."

Kaum Bewährungschancen für Nübel in München

Der 24 Jahre alte Nübel kam erst zu vergangenen Saison vom FC Schalke an die Säbener Straße. Als zweiter Mann hinter Manuel Neuer stand Nübel in der abgelaufenen Saison gerade einmal in vier Spielen zwischen den Pfosten. Am 33. Spieltag gegen Freiburg feierte er beim 2:2 im Breisgau sein Bundesliga-Debüt für die Bayern. Zuvor hütete er zwei Jahre als Stammtorhüter beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 das Tor. Dort bestritt er insgesamt 53 Partien für die Königsblauen in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League. "Ich bin froh, beim AS Monaco den nächsten Schritt meiner Entwicklung machen zu können. Es ist wichtig, auf hohem Niveau zu spielen, und diese Möglichkeit habe ich nun in Monaco", wird Nübel in der Bayern-Pressemitteilung zitiert. "Ich möchte mich bei den Verantwortlichen von Bayern München für diese Chance bedanken. Mein großes Ziel ist es, ihnen ihr Vertrauen in der Zukunft zurückzuzahlen."