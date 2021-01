Rückkehr perfekt: Luka Jovic wechselt auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat einen alten Bekannten als Nachfolger für Bas Dost verpflichtet. Wie der Bundesligist am Donnerstag per Pressemitteilung bekannt gab, wechselt Luka Jovic von Real Madrid auf Leihbasis zurück nach Frankfurt. Der 23 Jahre alte Serbe war im Sommer 2019 für 60 Millionen Euro zu den Königlichen gewechselt, konnte sich beim spanischen Meister allerdings nicht durchsetzen.

Ob Jovic bei der Eintracht an seine Glanzzeiten anknüpfen kann? Der Stürmer bildete in der Saison 2018/19 zusammen mit seinen damaligen Teamkollegen Sébastien Haller und Ante Rebić die so genannte "Büffelherde" der Frankfurter. Jovic erzielte in jener Spielzeit 17 Bundesliga-Tore.

Jovic bei SGE-Abschied: "Werde die Eintracht immer lieben"

Insgesamt standen im Dress der Eintracht starke 36 Tore in 75 Spielen für den bulligen Angreifer zu Buche, der nach seinem Abschied fast wehmütig auf seine Zeit am Main zurückblickte. "Ich werde die Eintracht immer lieben und schätzen, denn das ist kein Klub, bei dem es um Geld oder teure Spieler geht", schrieb Jovic in einem Beitrag für The Players' Tribune. "Als ich dorthin zog, fing ich wieder an, meinen Fußball zu genießen". Genau dies dürfte auch diesmal das Ziel sein.