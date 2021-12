Rückkehr fix: Leipzig-Stürmer Brian Brobbey wechselt auf Leihbasis zu Ajax Amsterdam

Nach nur sechs Monaten verlässt der niederländische U21-Nationalspieler Brian Brobbey Bundesligist RB Leipzig bereits wieder. Der 19-Jährige kehrt auf Leihbasis bis zum Saisonende zu seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam zurück. Das bestätigte RB am Freitag. Brobbey war im Sommer ablösefrei nach Sachsen gewechselt, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Der Stürmer brachte es gerade einmal auf einen Startelf-Einsatz in der Bundesliga und einen in der Champions League.

