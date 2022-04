Rückkehr "sehr unwahrscheinlich": Saison für Paul Pogba von Manchester United offenbar vorzeitig beendet

Pogba hatte sich am Dienstag beim 0:4 gegen den FC Liverpool in der Anfangsphase verletzt und war nach nur zehn Minuten ausgewechselt worden. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft am Saisonende aus, Gerüchten zufolge steht er vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain.

Pogba stand in den vergangenen Monaten immer häufiger im Zentrum großer Kritik. Der 29-Jährige startete mit sieben Torvorlagen aus den ersten vier Liga-Spielen herausragend in die laufende Saison, baute dann aber immer weiter ab. Lediglich ein Tor und zwei Assists sprangen in seinen übrigen 23 Einsätzen heraus. Darüber hinaus laborierte Pogba zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 an einer Oberschenkelverletzung.