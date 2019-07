Rückkehr zu RB Leipzig war für Ademola Lookman leichte Entscheidung

Wenige Stunden vor dem dritten Testspiel der Vorbereitung gegen Stade Rennes in Markranstädt (18 Uhr) hat sich RB Leipzigs fünfter Sommer-Neuzugang Ademola Lookman im Trainingszentrum am Cottaweg offiziell vorgestellt. Über seine Rückkehr – Lookman hatte bereits in der Rückrunde 2017/18 leihweise für die Roten Bullen gespielt – zeigte sich der englische Flügelstürmer sichtlich erleichtert: "Es ist großartig, wieder hier zu sein. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich meinen Fußball sehr genossen. Ich habe auch die Zeit mit meinen Teamkollegen genossen. Das war für mich sehr wichtig und es war eine leichte Entscheidung zurückzukommen."

Bereits nach dem Ende seiner Leihe im vergangenen Sommer hatte Lookman versucht, fest nach Leipzig zu wechseln. Dass der Transfer mit dem FC Everton damals wegen unterschiedlicher Ablöse-Vorstellungen nicht zustande kam, scheint für den 21-Jährigen keine leichte Situation gewesen zu sein: "Ich will nicht über die Vergangenheit reden. Ich will mich auf Leipzig und die Zukunft konzentrieren", sagte er bei seiner Präsentation.

Intensive Verhandlungen mit Everton

Auch die nun erfolgreichen Verhandlungen mit dem FC Everton waren laut Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche nicht einfach: "Es war ein sehr langer Weg, muss man ehrlicher Weise sagen, mit einem sehr intensiven Austausch, weil Everton eigentlich nicht gewillt war, ihn abzugeben. Er ist für uns ein sehr wichtiges Puzzleteil."

Der Neuzugang könne mit seiner hohen Geschwindigkeit und Geradlinigkeit, die es in dieser Form im Kader noch nicht gebe, für das Trainerteam um Julian Nagelsmann eine neue Option in der Offensive werden. Lookman selbst setzt in seinen neuen Chef-Coach hohe Erwartungen: "Der Trainer ist sehr jung. Er weiß sehr viel über die jungen Spieler. Ich bin aufgeregt, von ihm zu lernen und seinen Blick auf den Fußball zu sehen. Das will ich nutzen, um ein besserer Spieler zu werden."

Leipzigs Wunschspieler

Rund 18 Millionen Euro hat sich RB die Rückkehr des Wunschspielers aus der Premier League wohl kosten lassen. Der will sich von der stattlichen Summe nicht unter Druck setzen lassen: "Geld ist für mich nicht wichtig. Mein Geschäft ist auf dem Feld und dem Team zu helfen, zu treffen und vorzubereiten. Daran denke ich."

Während für Krösche mit der Verpflichtung gut zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart im Pokal beim VfL Osnabrück die wichtigsten Hausaufgaben auf dem Transfermarkt erledigt sind – "Wir sind sehr gut aufgestellt" – gilt es für Lookman, die positiven Eindrücke seines ersten Gastspiels in Leipzig (fünf Tore, vier Vorlagen) zu bestätigen. Auch neben dem Platz hat der englische Juniorennationalspieler einiges vor. Das gilt für die Sprache: "Leider ist mein Deutsch nicht mehr so gut. Aber dieses Jahr lege ich wieder los", wie für die Suche nach einer Bleibe: "Ein neues Appartement habe ich noch nicht gefunden." Schaffen muss er all das zunächst ohne Hilfe von zuhause: "Ich werde erstmal ein paar Monate allein hier sein und dann wird meine Familie von Zeit zu Zeit herkommen."

