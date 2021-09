Rückkehr zum Spielbetrieb 2022/23: Blau-Weiß sucht weitere Spielerinnen

Der Stimmung im Team tat das Hin und Her jedoch keinen Abbruch. Denn da ist sich Garbe mit Mitspielerin Shirley Schridde einig: „Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Wenn wir immer in Unterzahl spielen, oder gerade so zu siebt anreisen, wäre das eine harte Saison, bei der der Spaß sicher in den Hintergrund gerückt wäre. Dann hätten einige dies sicherlich als Zwang oder Belastung empfunden. Insofern hat die gesamte Mannschaft die Entscheidung mitgetragen.“ Nun möchte das Team um ihren neuen Trainer Marlon Olinski erstmal wieder langsam anfangen und neue Spielerinnen suchen um den 13er-Kader weiter aufzustocken.