Rückkehrer, Gegner, Termine, Stimmung: So ist die Lage beim DHB-Team vor der EM-Hauptrunde

Corona und immer wieder Corona. Nach dem überzeugenden wie unerwarteten 30:23-Sieg über Polen haben Deutschlands Handballer bei der Europameisterschaft den Blick auf das erste Hauptrundenspiel am Donnerstag gegen Titelverteidiger Spanien gerichtet (18 Uhr/ARD). Doch das extrem ansteckende Virus schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Rumpfteam. "Wir sind in einem permanenten Alarmmodus. Die Frage nach den Testergebnissen ist die spannendste des Tages", erklärte Bundestrainer Alfred Gislason. Anzeige

Neun Ausfälle hatte das Team bisher zu verkraften. Mit dem Göppinger Torhüter Daniel Rebmann sowie Außen Patrick Zieker (TVB Stuttgart) summierte sich die Anzahl der aus der Heimat frisch eingeflogenen Kräfte auf acht. Doch das Unbehagen bleibt. Julian Köster, das 21 Jahre alte "Nesthäkchen" im Team und gegen Polen einer der Matchwinner, gab zu, "dass man schon mit leichten Bauchschmerzen zu den Tests geht". Christoph Steinert versucht es in seinem Kopf "ganz weit hinten zu vergraben". Auch Patrick Wiencek gab zu: "Die Schocknachrichten haben uns schon sehr beladstet."

Für das DHB-Team ist und bleibt es eine EM der Extreme. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über die aktuelle Lage vor der Hauptrunde.



Abstand halten Erfolgreich, weil enger zusammengerückt, ist für Deutschlands Handballer das Gebot der Stunde allerdings: Abstand halten. Das DHB-Team hat sich im Teamhotel regelrecht abgeschottet. Medientermine vor dem Hoteleingang – gestrichen. Gemeinsamer Freizeitspaß mit Skat, Dartsspiel und Tischtennis im Hotel - gestrichen. Spaziergänge – gestrichen. "Alle Spieler sind in ihren Einzelzimmern, holen ihr Essen individuell ab, tragen dabei permanent Maske", berichtete Gislason. Sogar vor dem Spiel in der Kabine ist Maskenpflicht. Spielvorbereitung und Videostudium gibt es via Teams. "Das war schon crazy, wenn man in den Bus einsteigt und in so viele neue Gesichter sieht", sagte Köster über die fünf Nachnominierten (Bitter, Dahmke, Drux, Wiede, Firnhaber). Gislason zusammenfassend: "Mehr können wir nicht machen." Er hofft, dass so weitere Ausfälle vermieden werden, er nicht noch weitere Spieler nachnominieren muss. "Ich möchte nicht mit einem 50er Kader nach Hause fahren." Auch, weil der DHB dabei immer wieder logistisch gefordert ist. Neben der Organisation von Flügen wurden in der Heimat für jeden Nachrücker in der Nacht vorm Spiel neue Trikots beflockt und dann nach Bratislava transportiert.

Spieler in Quarantäne Der DHB hat allen Spielern, die infiziert und in Quarantäne sind, angeboten, sie nach Hause zu fliegen. "Doch alle wollen bleiben", erklärte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Julius Kühn könnte, wenn nach der Quarantäne seine zwei PCR-Tests negativ sind, gegen Spanien am Donnerstag wieder mitspielen. Ob er fit ist, wird der aus Hamburg eingeflogene Internist mit entscheiden. Das Quintett, das am Montag positiv getestet worden ist, wäre frühestens zum dritten Hauptrundenspiel am Sonntag wieder einsatzbereit. Timo Kastening hat aktuell leichte Symptome, "mein Hals ist dann doch recht dicht und zu", berichtete der 26-Jährige. Aktuell hat der DHB in Bratislava 25 Spieler im Kader, neun davon sind in Quarantäne. 16 können pro Partie eingesetzt werden.

Hauptrundenspiele Deutschland ist ebenso wie Spanien und Russland mit 2:0-Punkten in die Hauptrunde eingezogen. Nach dem Spiel gegen die Iberer sind dann Norwegen am Freitag (20.20 Uhr/ZDF), Schweden am Sonntag (18 Uhr/ARD) und Russland am Dienstag (18 Uhr/ZDF) die nächsten Gegner. Die beiden besten Teams ziehen ins Halbfinale ein, das dann in Budapest vor 20.000 Zuschauern gespielt wird. Das Polen-Spiel verfolgten im ZDF gut fünf Millionen Menschen, ein Marktanteil von 21,3 Prozent.

Corona beim Gegner So sieht die Corona-Lage bei den Gegnern aus. Bei Spanien ist lediglich der Pressesprecher infiziert, er arbeitet von Madrid aus. Schweden hat drei Fälle, darunter den Kieler Niclas Ekberg. Russland und Norwegen hat bisher keine Fälle vermeldet.

Spanien Für Bundestrainer Alfred Gislason ist Spanien in der Hauptrunde "der schwerste Gegner überhaupt. Das wird sehr interessant." Die Iberer wollen nach 2018 und 2022 jetzt den EM-Hattrick. Nach Olympia war der große Umbruch angekündigt worden, doch der blieb aus. Mit einem Durchschnittsalter von 29,4 Jahren ist es das älteste EM-Team. Der Lemgoer Abwehrstratege Gedeon Guardiola, immerhin schon 37 Jahre alt, ist der einzige Bundesliga-Akteur. Das DHB-Team hat bei den letzten drei Turnieren gegen Spanien verloren. "Da sind wir an den Torhütern gescheitert", erinnert sich Kapitän Johannes Golla. Alfred Gislason, der Spanien in der Videovorbereitung regelrecht seziert hat, hat "nicht viel Neues" gesehen. "Das ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die wenig Fehler macht. So haben sie Spiele gewonnen, ohne zu glänzen. Sie machen das schon sehr schlau." Spaniens Trainer Jordi Ribeira hat bei den Deutschen "eine sehr gut organisierte Defensive ausgemacht. Sie spielen sehr physisch." Er ist sich sicher: "Die Abwehr wird für beide Seiten der Schlüssel zum Sieg."

Überraschung Aus einem homogenen Kollektiv "mit einer extrem guten Stimmung, die ich so selten erlebt habe" (Gislason) ragte aus den drei Hauptrundenspielen ein Spieler heraus: Christoph Steinert. Der Halbrechte aus Erlangen ist mit 17 Treffern, darunter sieben verwandelten Siebenmetern und nur vier Fehlwürfen der beste deutsche Werfer. Ob auf Außen, im Rückraum oder in der Abwehr – er erhielt auch von Gislason das Prädikat "überragend". Vor neun Jahren feierte er sein Länderspieldebüt, war danach aber aus dem DHB-Blickfeld verschwunden. "Der Grund ist einfach, es gibt zu viele gute deutsche Spieler", erklärte Steinert, der sich gegen Polen mit neun Toren und dem Sieg zum 32. Geburtstag selbst beschenkte. Vom DHB-Koch gab es noch einen Kuchen und ein Ständchen.