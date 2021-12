Rückkehrer in Stellung: Recken mit breitem Kader gegen Aufsteiger Lübbecke

Sieben Spiele in 23 Tagen – den Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf steht ein heißer Dezember bevor. „Ein harter Monat, aber wir schaffen das auf jeden Fall“, sagt Recken-Torjäger Ivan Martinovic. Den Auftakt macht das Heimspiel am Sonntag (16 Uhr, ZAG-Arena) gegen den Überraschungsaufsteiger TuS Nettelstedt-Lüb­becke.

Selbstvertrauen für die stressigen Wochen

Angesichts des Programms ist es von Vorteil, dass das Team von Trainer Christian Prokop mit einem Erfolg im Rücken und entsprechendem Selbstvertrauen in diese stressigen Wochen geht. Am Sonntag gewannen die Recken beim Pokalsieger Lemgo nach einem starken Auftritt mit 33:31. „Wir wollen jetzt das Ding in Lemgo veredeln und nicht halbherzig weggeben“, sagt Prokop und erwartet einen Sieg gegen Lübbecke.